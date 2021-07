Águas de Manaus abre 50 vagas em capacitação para alunos da rede pública

Manaus/AM - A 3ª edição do Projeto Jovens Pioneiros, promovido pela Aegea, holding que controla a concessionária Águas de Manaus, está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (12).

Além de uma “imersão” no saneamento, o projeto tem como objetivo aprofundar o conhecimento dos jovens sobre o mercado de trabalho e a atuação em diferentes profissões. Os alunos que tiveram 75% de presença nas atividades e apresentarem os projetos de conclusão do curso serão contratados pela Águas de Manaus em outro programa da companhia, o “Jovem Aprendiz”.

Ao todo, 50 vagas são disponibilizadas para alunos da rede pública de Manaus no Jovens Pioneiros. Para contemplar a diversidade presente na cidade, esta edição também terá cotas de seleção para indígenas, refugiados e afrodescendentes.

Os selecionados pelo “Jovens Pioneiros” terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da concessionária, aprendendo mais sobre a dinâmica de serviços como tratamentos de água e esgoto. Com treinamentos online e presenciais, os alunos vão interagir com participantes de outros estados e realizar atividades de campo, seguindo as orientações dos órgãos sanitários, por conta da pandemia de Covid-19. Além disso, os Jovens Pioneiros ainda recebem mentorias e acesso liberado a cursos da plataforma Academia Aegea, que é utilizada pela companhia para capacitar seus colaboradores.

INSCRIÇÕES - Para participar, o aluno precisar estar cursando o Ensino Médio em escola da rede pública em Manaus, ter entre 15 e 23 anos. Os interessados precisam preencher uma ficha com os dados pessoais, que está disponível no site da concessionária, no link: www.aguasdemanaus.com.br/inscricoes-projeto-pioneiros-2021/.

O candidato também deve gravar um vídeo de até 1 minuto, informando o nome, o bairro e explicando porque merece participar do Projeto Jovens Pioneiros. A ficha de inscrição preenchida e o vídeo deve ser enviado para o WhatsApp (92) 99417-4566, até o dia 28 de julho de 2021.

PREMIAÇÕES

Ao término do período de formação, os alunos apresentam seus projetos de conclusão de curso a um comitê de executivos da concessionária, que escolherá os três melhores. Gerentes, coordenadores e supervisores serão os tutores dos jovens na elaboração do projeto, que terá o “desafio” de solucionar um problema de saneamento básico do seu bairro ou comunidade.

O melhor projeto da etapa local vai concorrer ao Prêmio Inovação da Aegea-categoria Jovens Pioneiros, que é realizado em nível nacional, com alunos de todo o país. Na edição do ano passado, a manauara Marcela Meireles Leocádio, de 18 anos, conquistou o segundo lugar na etapa Nacional, com o projeto “Renovando a interação entre as comunidades locais e suas Estações de tratamento de esgoto (ETE´s)”, que sugere o reaproveitamento de garrafas pet e pneus, geralmente descartados na natureza, em estruturas de espaços comunitários.

