Inscrições para Prouni começam amanhã; saiba como fazer

Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 20 de julho. As inscrições podem ser feitas pelo site: http://prouniportal.mec.gov.br/.

Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas.

Manaus/AM - As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), do Ministério da Educação, começam nesta terça-feira (13) e vão até sexta-feria (16). O programa oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.

