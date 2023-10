Ruas de bairro em Manaus são alteradas para melhorar fluxo do trânsito

De acordo com o diretor-presidente do Instituto de Mobilidade, Paulo Henrique Martins, o órgão estuda intervenções viárias em outras localidades.

A rua Cariri terá circulação da rua Juruti, em direção à avenida B, enquanto a rua Mayoruna funcionará no sentido oposto, da avenida B para a rua Juruti. Essas mudanças visam proporcionar circulação com mais fluidez e segurança no bairro da Alvorada.

Após pedido dos moradores e pesquisa da equipe de Engenharia de Trânsito, que apontou aprovação de 93% da comunidade pela mudança, o IMMU efetuou o processo de sinalização para transformar as ruas Cariri e Mayoruna, no trecho entre a avenida B e rua Juritiê, em vias de sentido único.

