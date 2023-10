Aniversário de Manaus terá entrega de parque e show da Joelma

Manaus/AM - As comemorações dos 354 anos de Manaus ocorrem na próxima terça-feira (24), com a entrega da primeira etapa do Parque Municipal Amazonino Mendes, a partir das 17h, entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas zonas Leste e Norte. A obra é uma parceria da atual gestão municipal com o governo do Estado.

A população vai se divertir e cantar com os artistas nacionais Joelma e Tierry, bem como com os cantores locais Guto Lima e Wanda Guedes. Os manauaras também vão poder doar alimentos não perecíveis para as famílias atingidas pela seca.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, a festa é uma oportunidade para celebrar e também ajudar quem tanta precisa, neste momento tão difícil de estiagem histórica.

“Mais que uma festa, o aniversário da cidade é um ato de solidariedade, em que as pessoas da capital podem contribuir com alimentos não perecíveis para as famílias atingidas pela seca. Famílias que estão sem alimento, sem água potável e com outros problemas causados por essa seca histórica”, pontuou.

As atividades iniciam às 17h com zumba e a entrega do Parque Municipal Amazonino Mendes. Às 18h abrindo os shows, o cantor local Guto Lima sobe ao palco para animar a festa. A cantora Joelma, uma das atrações mais aguardadas, agitará o público das 19h às 21h, seguida do cantor Tierry, com mais duas horas de show. A artista local Wanda Guedes encerra a noite.