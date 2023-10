Roberto Cidade destaca apoio ao bairro Coroado que completa 53 anos

No aniversário de 53 anos do bairro Coroado, zona Leste de Manaus, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), destaca alguns dos requerimentos apresentados por seu gabinete que contemplam os moradores daquela área da capital.

“O bairro Coroado abriga alguns dos espaços mais importantes da nossa cidade, como a Universidade Federal do Amazonas e o Inpa, além de possuir grande densidade populacional. Então, todo recurso que chegar para contribuir para melhoria da vida das pessoas, que residem ou trafegam por ali, é bem-vindo. Nossos requerimentos são frutos de demandas populares que chegaram até nós. Prontamente fizemos os encaminhamentos necessários e aguardamos confiantes que serão analisados e atendidos”, falou.

Um das demandas atendidas foram as relacionadas com à Feira Municipal do Coroado, que teve sua reforma viabilizada a partir de solicitação de Cidade, que reivindicou a revitalização e modernização do espaço que atende 199 permissionários da área. “Fiquei muito feliz quando a reforma foi anunciada é que, finalmente, os trabalhadores de lá passariam a ter condições dignas de realizar seu trabalho”, disse.

Outro requerimento importante foi encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), que solicita serviços emergenciais de drenagem profunda na Rua Papiro (antiga Paraíba) devido ao risco de desmoronamento das casas.

“Essa situação nos preocupa bastante, sobretudo, porque daqui a pouco começa a chover e os danos podem ser grandes. Pedimos e esperamos que a prefeitura haja com celeridade para que os moradores não sejam prejudicados”, solicitou a dona de casa, Maria da Silva Borges, 45.

Cidade também enviou solicitação ao Governo do Estado e à Prefeitura de Manaus a instalação de uma passarela e de redutores de velocidade na Avenida Rodrigo Otávio, na saída do viaduto Gilberto Mestrinho, em frente ao Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Conforme a reivindicação popular, a medida é necessária devido ao alto risco de atropelamentos, tendo em vista o intenso fluxo de veículos e uma grande movimentação de pedestres, o que cria um cenário de risco para a segurança dessas pessoas.

De acordo com os moradores da localidade, a ausência de uma estrutura adequada para a travessia de pedestres contribui significativamente para o aumento dos casos de atropelamento na região.

Desta forma, uma passarela de travessia proporcionaria aos pedestres uma maneira segura e protegida de atravessar a avenida, separando-os do tráfego intenso de veículos.

Além disso, sugerem, ela poderia ser projetada levando em consideração a acessibilidade, garantindo que pessoas com mobilidade reduzida também tenham condições de atravessar com segurança.

Títulos definitivos

Uma luta que foi encampada pelo deputado Roberto Cidade trouxe fim a uma espera de décadas para moradores da comunidade Ouro Verde, localizada no bairro Coroado.

Em agosto de 2022, 206 títulos definitivos de moradia foram entregues pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (SECT-AM).