‘Rolezinho’ com mais de 30 veículos é encerrado pelo Neot em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), encerrou na madrugada desta quarta-feira (06/04), um “rolezinho” no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Mais de 30 veículos com irregularidades foram removidos do local. A ação é coordenada pelo secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur.

De acordo com o coordenador do Neot, Victor Mansur, a equipe foi mobilizada após receberem denúncia anônima, informando que diversos condutores de motocicletas estavam promovendo o conhecido “rolezinho” na área, e praticando irregularidades no trânsito.

“Nessas operações, costumamos receber um apelo grande da população para combater esses encontros de ‘rolezinho’, porque o cidadão tem o sono interrompido durante a madrugada, e muitos têm filhos pequenos em casa que acabam se assustando com essa prática. Com isso, a população pode contar com o NEOT, para combater esse tipo de prática", disse.

Conforme as denúncias, os motociclistas realizavam o ponto de encontro no bairro Cachoeirinha, zona sul. Ao todo, mais de 30 veículos com irregularidades foram removidos no local.