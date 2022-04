Lista de selecionados em Oficinas de Ovos de Páscoa em Manaus é divulgada

As oficinas serão realizadas presencialmente na próxima segunda-feira (11), na sede do Instituto Mix de Profissões, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro-Sul.

As atividades gratuitas fazem parte do projeto “Aprendendo para Empreender – Edição Empreendendo na Páscoa”, cujo propósito é disponibilizar qualificação presencial para o público em geral, por considerar que a capacitação também é de extrema importância para surgimento de novos postos de trabalho e ideias empreendedoras.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Mix de Profissões, divulga nesta quarta-feira (6), a lista de selecionados nas Oficinas de Ovos de Páscoa, no site semtepi.manaus.am.gov.br, a partir das 19h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.