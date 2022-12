Roda de rota do Distrito 'voa' durante capotamento violento em avenida de Manaus

Até o momento não há informações sobre vítimas ou mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

O transporte colidiu com a mureta divisória na pista e chegou a ter uma das rodas arrancadas com o impacto.

Manaus/AM – Um micro-ônibus que fazia rota para uma empresa do Distrito Industrial capotou durante um acidente violento ocorrido na madrugada desta segunda-feira (12), na Av. Darcy Vargas, nas proximidades do Amazonas Shopping, no bairro Chapada, zona Centro-Oeste.

