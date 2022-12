Presépio Flutuante entrega presentes em comunidade no Rio Negro em Manaus

Manaus/AM - Principal símbolo do projeto “Natal das Águas – Luz da Esperança”,o Presépio Flutuante iniciou neste domingo (11), a entrega de brinquedos e cestas básicas na comunidade Terra Preta, no rio Negro. A balsa, que possui 50 metros de comprimento por 12 de largura, levou brinquedos, cestas básicas e muita alegria a 50 famílias da comunidade e entorno.

O Pólo Terra Preta no Rio Negro, atende as comunidades Solimoeszinho, Vila Nova do Chita e Santa Maria. Durante o dia, quem visitou a comunidade, conseguiu participar de várias atividades e em seguida, prestigiar de perto, a emoção da chegada da balsa.

O presépio conta com uma árvore de Natal e demais personagens que integram o nascimento de Jesus – os Reis Magos, Maria, José, o menino Jesus, anjos, além de animais. Para os moradores das diferentes áreas, a ação é inovadora, eles contam que vivenciar momentos como esse, que trazem também, amor e união, é muito importante.

‘Circo na Escola’

Além do Presépio Flutuante, a comunidade Terra Preta recebeu a 5ª edição do projeto “Circo na Escola”. A ação tem como objetivo levar cultura e educação por meio da arte circense. Fazem parte do projeto os palhaços Espoleta, Teco-Teco, Letreka e Lero-Lero; o mágico Davis; o boneco de ventríloquo Luizinho e o Mister Alain.