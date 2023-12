Réveillon Gospel é aprovado na CMM e pode entrar no calendário de Manaus

Manaus/AM - O plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta segunda-feira (11), o PL nº 007/2023, de autoria do vereador Raiff Matos (DC), que institui o Réveillon Gospel no calendário oficial de Manaus. A proposta segue para sanção do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Pelo Projeto de Lei, o evento será realizado anualmente, no dia 30 de dezembro, com a apresentação de atrações musicais do segmento gospel, regionais e nacionais.

“Mais uma vitória para o segmento cultural gospel. Agora as famílias cristãs de Manaus serão representadas nos eventos oficiais da cidade de Manaus. Os artistas do segmento gospel também terão mais espaços para divulgar seu trabalho”, afirmou o vereador Raiff Matos.

Segundo o vereador, a proposta não configura em nova despesa para o Executivo municipal, já que o PL indica um remanejamento dos recursos já direcionados para os eventos de fim de ano.

Com informações da CMM