Operação Mute faz pente fino para apreender celulares em presídio de Manaus

Manaus/AM - Desencadeada com o objetivo de combater a comunicação ilícita do crime organizado dentro do sistema prisional do país, a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap), realizou, nesta segunda-feira (11), a 2ª fase da “Operação Mute”, no Centro de Detenção Provisória de Manaus II (CDPM II), localizado no Km 8 da BR-174.

Iniciada nas primeiras horas do dia, a operação está sendo realizada de forma integrada e simultânea em 23 estados, e prevista para ser estender até o dia 15 de dezembro.

Com o apoio da Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP), 19 policiais foram designados para a operação que visa, através de revistas nos pavilhões e celas das unidades, apreender aparelhos utilizados ilegalmente, anulando assim, a comunicação das pessoas privadas de liberdade (PPL,s) com integrantes de grupos criminosos fora dos presídios.

De acordo com o representante da Senappen, Cyro Maissonete, a Operação Mute evita que o crime organizado evolua, através da apreensão de aparelhos eletrônicos, cortando assim, a comunicação e o repasse de ordens dentro das unidades penitenciárias.