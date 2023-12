Concursados da SSP-AM são empossados em Manaus

Os empossados foram nomeados pelo governador Wilson Lima, no dia 16 de novembro. Ao todo, foram divulgados no Diário Oficial do Estado, os nomes de novos 40 servidores. Destes, 21 já entregaram toda a documentação. Outros cinco optaram pela desistência e os demais estão sendo aguardados pelo setor de Recursos Humanos da SSP-AM. Todos foram aprovados no concurso realizado em 2022.

Conforme o secretário, os concursados chegam para fortalecer o trabalho realizado pela SSP-AM. Ao todo, foram empossados 21 novos servidores. Deste total, a maioria do novo efetivo será destinada ao atendimento no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Manaus/AM- A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), empossou, nesta segunda-feira (11), os aprovados em concurso público para a pasta. A solenidade, coordenada pelo titular da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, foi realizada na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

