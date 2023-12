Manaus registra onze ocorrências durante chuva nesta segunda-feira

Uma ocorrência de risco de desabamento e uma solicitação de vistoria foram registradas via 199, ambas no bairro Flores, zona Centro-sul. Duas ocorrências de risco de deslizamento foram registradas nos bairros São José Operário e Jorge Teixeira, ambos na zona Leste. Na zona Centro-oeste, uma solicitação de vistoria foi feita para o bairro Alvorada.

Manaus/AM - Um total de onze ocorrências foram registradas durante a chuva nesta segunda-feira (11), em Manaus, de acordo com a Defesa Civil do município. Segundo o órgão, equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec) estão nas ruas para verificar os estragos.

