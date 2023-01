Revéillon em 3 pontos de Manaus reúne mais de 100 mil pessoas

Manaus/AM - Após dois anos sem a tradicional festa de virada de ano, devido o cenário de Covid-19, cerca de 100 mil pessoas estiveram na praia da Ponta Negra na noite deste sábado (31), para receber 2023, com o “Réveillon Sustentável Manaus, Floresta Viva”.

Atrações como a banda Cauxi Eletrizado, a bateria Show da Aparecida, George Japa, Uendel Pinheiro, Joyce Cândido, banda Official 80, Guto Lima, Mikael, além da cantora Simone Lima, se apresentaram no palco da grande festa.

Após a contagem regressiva, o público que esteve na praia da Ponta Negra acompanhou no cenário do rio Negro, a queima de fogos, que nesta edição teve o efeito piromusical que sincroniza música e fogos, e teve a duração de dez minutos.

A queima de fogos de baixo ruído foi contemplada pelo público que acompanhou a contagem regressiva minutos antes da virada do ano. A Manauscult, desde o início da gestão do prefeito David Almeida, adotou o uso de fogos sem estampido sonoro com o objetivo de combater a poluição sonora e ambiental, a fim de proteger o bem-estar da comunidade, especialmente daquelas pessoas que possuem sensibilidade a ruídos, como idosos, crianças e pessoas com deficiência, oferecendo conforto, além do cuidado com animais que são afetados pelo barulho dos fogos.

Orla do Amarelinho

O “Réveillon Sustentável Manaus, Floresta Viva”, concentrou seis mil pessoas na orla do Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul. As apresentações começaram às 19h. Estiveram no palco a banda Impacto, Tomi Xote, Bateria Show Reino Unido, Mikael, Marquinho Lessa, George Japa e também a banda Tô na Vibe.

A queima de fogos durou dez minutos e desenhou o céu do mirante da orla do Amarelinho com efeitos multicoloridos com tortas de efeitos variados em crackling, crossete, crisântemo, kamuro, candelas entre outros.

Shopping Phelippe Daou

A expectativa de público foi superada ao atingir 12.573 pessoas reunidas no shopping Phelippe Daou para o Réveillon Sustentável 2023.

A banda Templos deu início às apresentações, seguida de Nunes Filho, Jhony Jack Mesclado, banda Laser, banda Essense, Guto Lima, bateria da Grande Família, dentre outras atrações.

A contagem regressiva foi puxada pelo cantor Guto Lima que animou o público. O show pirotécnico teve duração de dez minutos.