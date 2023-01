Começa hoje vacinação de bebês sem comorbidades contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Começa nesta segunda-feira (02), a vacinação contra a Covid-19 para o público geral de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 29 dias e 11 meses) em Manaus. A medida segue orientação do Ministério da Saúde e considera os riscos de infecção e agravamento da doença entre o público infantil. Desde o mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já vinha vacinando crianças nesta faixa etária, com comorbidades.

Como na fase anterior, as crianças serão vacinadas com o imunizante fabricado pela Pfizer Biontech, que recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em crianças de 6 meses a 4 anos. Chamada de Pfizer Baby, a vacina tem concentração diferente da destinada aos outros públicos e deve ser aplicada em três doses. Os intervalos entre as doses são de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira dose.

Saiba onde vacinar; (Todas atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e aos sábados, das 8h às 12h).

Para evitar a perda de doses, serão mantidos, inicialmente, os mesmos locais onde as crianças com comorbidades já vinham sendo vacinadas:

1. UBS Áugias Gadelha, na zona Norte;

2. UBS José Rayol dos Santos, na zona Sul;

3. UBS Deodato de Miranda Leão, na zona Oeste;

4. UBS Alfredo Campos, na zona Leste.

Com a nova etapa da campanha, a meta do município é alcançar 70,1 mil crianças, o que corresponde a 90% do público estimado de 6 meses a menores de 3 anos de idade. A estimativa não inclui meninos e meninas com comorbidades. Estes somam 2.320 crianças, sendo que, destas, devem ser vacinadas 2.088.

Orientações

Para receber a Pfizer Baby, as crianças devem estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos e apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento; Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF; e caderneta de vacinação.

A vacina contra a Covid-19 pode ser aplicada com outras vacinas do calendário básico, sendo contraindicada apenas nos casos em que a criança apresentar febre ou sintomas gripais.

As crianças que residem na área rural de Manaus serão vacinadas de acordo com as estratégias definidas para cada localidade. O imunizante será disponibilizado por meio das unidades de saúde terrestres e fluviais e nas visitas dos agentes de saúde às comunidades mais distantes.

Além da Pfizer Baby, o Ministério da Saúde autoriza o uso da vacina CoronaVac para crianças a partir de 3 anos e da Pfizer pediátrica para as crianças a partir de 5 anos de idade.