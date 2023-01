Réveillon gospel reúne mais de 31 mil pessoas na praia da Ponta Negra

A Família Seven fez a abertura do evento se apresentando no palco com louvores autorais como “Em tua presença” e “ Como uma canção”. Logo em seguida se apresentaram Dj Neto, Célio Costa, Fernanda Bahia, Banda Templos, Plano Perfeito Teatro, Banda Atrium, Izabelle Ribeiro, Quarteto Comunion, Banda Aliança, Jô Souza, Felipe Neto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.