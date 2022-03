Recém-nascida morre afogada com leite materno em Manaus

A mãe, de 22 anos, contou que a criança estava sendo amamentada pela madrugada e pegou no sono. Pela manhã, Ayla estava com os pés inchados e o corpo suado, e não acordava.

Manaus/AM - A pequena Ayla Ferreira, uma recém-nascida de apenas 1 mês, morreu na madrugada deste sábado (26), após se afogar com o leite materno na comunidade Fazendinha, no bairro Cidade Nova, na zona norte.

