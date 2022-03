Projeto de Bototerapia precisa de apoiadores para ajudar crianças de abrigo em Manaus

Manaus/AM - O Projeto Bototerapia, desenvolvido pelo fisioterapeuta Igor Simões de Andrade, que beneficia o desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência do Abrigo Moacyr Alves, está com as atividades suspensas devido ao período de chuvas e, também, devido aos gastos ocasionados pelo transporte fluvial, por isso precisa de apoiadores.

As sessões de Bototerapia que unem Yoga Rolfing e Botos da Amazônia acontecem uma vez por mês, na Praia Amigos do Boto, nas proximidades da Vila de São Tomé, e no Flutuante Boto Amazônico, próximo a Acajatuba. Os dois locais necessitam de uma travessia no rio, tornando dispendioso o transporte, que custa em média o valor de mil reais por viagem.

“Se conseguirmos apoiadores que possam custear os valores do transporte, podemos levar mais vezes as crianças e incluir mais pessoas na terapia. Podemos ajudar uma criança a permitir ter mais contato com as pessoas, ter mais movimento e equilíbrio, melhorar a respiração, dentre muitos outros benefícios”, afirmou Ygor.

A bototerapia é um método de interação ou terapia assistida com os botos livres da Amazônia, desenvolvida proporcionando às crianças uma maior integração com a natureza e a melhoria da qualidade de vida.

O fisioterapeuta, também, ministra todas às quintas-feiras, de forma voluntária, yoga aos funcionários e crianças do Abrigo Moacyr Alves.

Para a Diretora e Psicóloga, Claudete Ciarlini, a bototerapia proporciona nos participantes uma convivência alegre e saudável, com os animais e natureza, despertando neles um enfrentamento perante o novo ou o desconhecido.

Os interessados podem entrar em contato nos telefones : (92) 99363-4484 ou 99142-6764 que também funcionam como WhatsApp.

Acolher, cuidar e dar apoio às crianças e adolescentes com deficiência (neuropáticas e psiquiátricas) tem sido a principal meta do Abrigo Moacyr Alves que atua há mais de 30 anos na cidade de Manaus.