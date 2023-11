Qualidade do ar é considerada muito ruim em Manaus neste feriado de Finados

Manaus/AM - A cidade de Manaus segue coberta por fumaça de queimadas. Na manhã desta quinta-feira (2), Dia de Finados, a qualidade do ar é de muito ruim a péssima, segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva).

Em quase todas as zonas da cidade a qualidade do ar tem classificação vermelha, ou seja, muito ruim para respirar. Apenas uma está com cenário roxo, com ar considerado péssimo.

A Prefeitura de Manaus afirma que a fumaça é resultado de queimadas no interior do Amazonas. O Governo do Estado diz que a situação resulta de queimadas no Pará.

A orientação para evitar riscos para a saúde é hidrataçãoe e evitar exercícios físicos ao ar livre.