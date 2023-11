Comércio prevê aumento das vendas na Black Friday e Natal deste ano em Manaus

Manaus/AM - O comércio de Manaus está otimista com a Black Friday deste ano, de acordo com pesquisa realizada pela Fecomércio-AM. A previsão dos empresários e representantes das lojas é de que haja um aumento entre 10% e acima de 50% nas vendas deste ano em relação ao ano passado.

De acordo com a pesquisa, as expectativas para a Black Friday e Compras de Natal deste ano são positivas. Para 39% dos entrevistados, a expectativa deve girar entre 11% e 35% de aumento, incluindo o crescimento do e-commerce. Para 27% dos entrevistados, o crescimento deve ser entre 36% e 49%, para 11%, aumento de até 10% nas vendas, e 23% aguardam um aumento superior a 50% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado.

Vendas Dia das Crianças

Segundo a Fecomércio, o Dia das Crianças deste ano resultou em aumento das vendas para 52% das 96 empresas entrevistadas em Manaus, se comparado ao mesmo período do ano passado.

Das que apontaram aumento, 49% demonstraram um crescimento de até 10% nas vendas este ano, seguido por 46% que tiveram aumento entre 11% e 35%. Os principais itens procurados pelos consumidores foram brinquedos, vestuário, calçados e artigos eletrônicos.

O valor médio das compras por cliente foi de R$ 173,91, confirmando a pretensão de gastos apontada na Pesquisa de Intenção de Compras do Consumidor aplicada pelo Ifpeam, que contou com a participação de 2050 entrevistados e revelou que a maioria pretendia desembolsar de R$ 151,00 a R$ 250,00.

Sobre contratação de mão de obra para o Dia das Crianças, 25% das empresas entrevistadas disseram que precisaram contratar até 3 funcionários temporários para atender a demanda. Em 12% das empresas entrevistadas, contratou-se entre 3 e 10 funcionários temporários e em apenas 1% das empresas contratou-se entre 10 e 20 funcionários. Para a maioria das empresas (62%) não foi necessário contratar.

A principal forma de pagamento utilizada foi o cartão de crédito, com 52% da preferência, seguido por pagamento à vista (pix, dinheiro, transferência bancária) com 27% das respostas, cartão de débito (18%) e crediário ou cartão da própria loja (3%).

O levantamento foi realizado com 185 empresas do comércio varejista, entre os dias 17 e 18 de outubro, e abordou microempresas (45%), empresas de pequeno porte (37%), médio porte (6%) e grandes empresas (12%), localizadas no centro da cidade (44%), shoppings (38%) e lojas de bairro (18%).