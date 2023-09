PSS: Inscrições para contratação de professores substitutos reabrem nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - O período de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à contratação de professor substituto e formação de cadastro reserva, do edital nº 009/2023, irá reabrir, na segunda-feira (02), em Manaus. A informação foi publicada na terça-feira (26), no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.677, página 31.

O novo período de inscrição começa às 15h, do dia 2 de outubro, e segue até as 15h, do dia 4 de outubro, observado o horário oficial de Manaus, somente via internet, no endereço eletrônico: http://servicossemed.manaus.am.gov.br/pss/, no qual constará formulário on-line, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. A inscrição dos candidatos realizado no período anterior, de 18 a 20/9, continua valendo normalmente.

Segundo a gerente da Comissão de Investidura da Semed, Elisângela Bastos, a escolha dos candidatos será feita a partir de uma criteriosa análise da comissão. “O candidato tem que se atentar aos prazos. A comissão do PSS vai se reunir e fazer a avaliação curricular de todos os candidatos e seguir todo o processo”, disse Elisângela.

Ao todo, serão disponibilizadas 270 vagas, distribuídas em 135 vagas para educação infantil, cem para professor de 1º ao 5º ano, e outras 35 vagas destinadas aos professores de língua portuguesa.

Vale ressaltar que as contratações serão feitas apenas no início do ano de 2024, para a rede municipal de ensino começar as turmas de aula sem déficit de educador, como explicou o chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Thiago Correia.

“A Semed está se organizando para que esse processo ocorra para 2024. Posteriormente, iremos fazer as chamadas e as publicações”, completou Correia.

*Com informações da assessoria