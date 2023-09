Projeto Curumim Empreendedor oferece 80 bolsas de estudos em Manaus

Manaus/AM - Em parceria com Softex Amazônia, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do Instituto Federal do Amazonas lançou um edital disponibilizando 80 bolsas de estudos para o Projeto Curumim Empreendedor, com a oferta de duas turmas de Capacitação em Formação Inicial e Continuada em Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia. As inscrições gratuitas podem ser feitas do dia 26 de setembro até dia 6 de outubro de 2023.

As bolsas são destinadas a estudantes que estejam cursando Ensino Médio em escola pública ou privada, da cidade de Manaus e os alunos do 3° ano do Integrado de Eletrônica e Mecatrônica do IFAM/CMDI.

Os alunos selecionados receberão bolsas no valor de R$ 200,00 durante um período de cinco meses. Os recursos para o projeto são oriundos da Lei de Informática.

Para mais informações acesse o edital, através do link: https://faepi-ifam.org.br/editais/