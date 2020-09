Profissionais da educação municipal ganham capacitação online do Sebrae

Manaus/AM - Parceria entre a Prefeitura de Manaus e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) vai beneficiar professores, pedagogos, assessores pedagógicos, gestores e servidores administrativos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com 20 ações on-line, entre lives, cursos e oficinas, por meio da plataforma EAD e recursos de comunicação virtual.

O objetivo da parceria é alinhar o currículo às temáticas relacionadas às tendências educacionais no sentido de garantir a formação integral dos alunos, bem como, promover aos envolvidos experiências inovadoras para o processo de ensino/aprendizagem. Além disso, a parceria visa a formação dos estudantes desenvolvendo competências e habilidades adequadas às transformações sociais e também à valorização dos educadores, alinhada ao eixo estruturante do Sebrae, que é promover a educação e a cultura empreendedora.

A parceria surgiu de um acordo de cooperação técnica entre Semed e Sebrae, que celebram a iniciativa de formação continuada alinhada à educação empreendedora, constituído pelo Grupo de Trabalho (GT) entre outros setores da Semed.

A gerente do GFC da Semed, Rosane Xavier de Freitas, destacou a importância da parceria com o Sebrae para oportunizar várias ações que beneficiarão os alunos nas escolas. “A parceria beneficiará 2 mil professores com a oferta de formação continuada em temáticas desenvolvidas a partir dos eixos que serão trabalhados. Além disso, alcançará ainda 4 mil alunos com a distribuição gratuita de materiais impressos com orientações e conhecimento sobre Educação Empreendedora. Uma iniciativa que responde ao compromisso da Semed com a formação continuada dos professores e a qualidade da aprendizagem dos alunos da rede pública de Manaus”, afirmou.