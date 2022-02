Professores de educação física da Semed cobram pagamento do Fundeb; vídeo

Em dezembro do ano passado, cerca de 15,5 mil profissionais da educação da Semed receberam o abono do Fundeb. Ao todo, foram pagos mais de R$ 133 milhões em gratificações que variaram de R$ 6,5 mil a quase R$ 22 mil.

“O Secretário Municipal Pauderney Avelino, no dia 07 de dezembro de 2021, em uma entrevista em uma rádio local anunciou que os nossos professores de educação física que prestam serviço na Semjel receberiam também o abono do Fundeb na Prefeitura de Manaus. Esse anúncio foi público...O que tem sido argumentado pela Prefeitura de Manaus é que há um impedimento legal para o pagamento do abono do Fundeb para estes profissionais , pelo fato de estarem disponibilizados para outra secretaria ”, disse o vereador.

Manaus/AM - Cerca de 50 professores de educação física da rede municipal de ensino estão cobrando o pagamento do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Segundo os educadores, o Secretário Pauderney Avelino, titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed) teria garantido que os trabalhadores receberiam o abono como os demais professores da Semed que já receberam.

