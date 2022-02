Inscrições para vagas na FAS terminam nesta quinta em Manaus

As oportunidades são para as cidades de Itapiranga, Novo Aripuanã, Eirunepé, Carauari e Manaus. Entre as quais, destaque para atuação como instrutores de música, informática, educação ambiental, empreendedorismo, oficina com a juventude e práticas esportivas, no Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinha da Amazônia (Dicara).

Manaus/AM - Termina hoje (10) as inscrições para as 38 vagas em diversas áreas na Fundação Amazônia Sustentável (FAS). O site é www.fas-amazonia.org/oportunidades.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.