Processo seletivo para programa de Residência Médica encerra neste domingo em Manaus

Manaus/AM - Encerra neste domingo (16) o prazo para inscrição na seleção pública de médicos para atuação como preceptores no Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade, no âmbito do Programa Mais Saúde Manaus (Promais). O processo seletivo, que está sendo conduzido pela Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está disponibilizando sete vagas, mais cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Esap (https://psesap.manaus.am.gov.br/). Os candidatos interessados em participar do processo de seleção devem ter graduação em medicina e título de especialista em Medicina de Família e Comunidade. Os aprovados atuarão como preceptores bolsistas na Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade e os que não forem selecionados neste primeiro momento irão compor cadastro de reserva, para atenderem, quando convocados, às demandas do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, componente do Promais. Os valores das bolsas variam de R$ 1.200 a R$ 11.000, a serem pagos mensalmente ao longo de 24 meses. Podem participar da seleção médicos de família e comunidade com e sem vínculo com a Semsa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.