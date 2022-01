Matrículas do 'Programa Conviver' são suspensas no Parque do Idoso em Manaus

Manaus/AM - Os atendimentos para matrículas do 'Programa Conviver' estão suspensos devido ao aumento de casos de Covid-19 no Amazonas. As atividades são realizados nas dependências do Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. Em nota, a Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT) informou "mesmo obedecendo a todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19, a decisão leva em consideração o aumento no número de casos das síndromes gripais e da nova variante da Covid-19, a Ômicron". A fundação afirmou que informará a nova data das matrículas e da realização dos cursos e atividades do “Programa Conviver” e que o órgão está em recesso e, portanto, as ações à comunidade externa não estão acontecendo.

