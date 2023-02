Prefeitura suspende interdição do viaduto do Manoa

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus adiou as interdições para obras de reparo da segunda fase do complexo viário Professora Isabel Victoria, mais conhecido por viaduto do Manoa, na avenida Max Teixeira. As obras devem ser realizadas depois do período do Carnaval, em data a ser definida em conjunto pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

A decisão leva em conta a necessidade de concentrar a ação de trânsito na obra de drenagem da avenida Djalma Batista e ainda preocupação com as operações voltadas ao Carnaval.

O diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, detalhou os motivos da suspensão. “Essa intervenção iria carecer do controle de agentes de trânsito para oferecer a fluidez e segurança na Max Teixeira e estamos com uma demanda muito grande com serviços de controle de trânsito na obra da Djalma Batista, onde utilizamos até 50 agentes de trânsito. Temos ainda as operações voltadas ao Carnaval, por isso, para não ficar sem controle de trânsito na obra do Manoa, decidimos suspender a interdição para outro momento, que ainda será divulgado à população”, destacou.

O órgão ressaltou que continua atuando nas demais vias da cidade por meio dos agentes de trânsito.