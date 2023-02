Escola atingida por árvore durante forte chuva em Manaus retoma aulas

Manaus/AM - Após ser atingida por uma árvore durante uma forte chuva na última terça-feira (14), a Escola Estadual Homero de Miranda Leão, localizada na zona Norte de Manaus, retomou as aulas nesta quinta-feira (16).

No momento do incidente, a árvore atingiu a turma da 2ª série, do Ensino Médio.

Secretaria de Estado de Educação e Desporto por meio do Departamento de Infraestrutura realizou reparos no telhado e no forro da escola, além de limpeza geral no prédio.

O assessor de infraestrutura da Coordenadoria Distrital de Educação 6 (CDE6), Daniel Araújo, informou que, após análise, foi constatado que não houve danos elétricos.