Sentido de circulação em avenida da Zona Leste é alterada

Manaus/AM- O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai alterar para sentido único de circulação de um trecho da avenida Barreirinha, atrás do Shopping Grande Circular, entre as ruas Coreau e Penetração 2, no bairro São José, zona Leste da cidade. A mudança atende à demanda dos moradores e da comunidade local e acontece a partir da próxima segunda-feira, 20.



“O IMMU realizou uma pesquisa de opinião no mês de janeiro e cerca de 73% dos entrevistados foram favoráveis a mudança de circulação de sentido duplo para sentido único da rua Barreirinha. Tal mudança se faz necessária em função da referida via ser estreita para o tráfego de veículos nos dois sentidos de circulação, causando conflito para os usuários da via”, afirmou Uarodi Guedes, diretor de Engenharia do IMMU.



Para a mudança de circulação, o IMMU implantou sinalização horizontal e vertical de trânsito. Foram pintadas no pavimento asfáltico legendas PARE, linhas de retenção, seta de sentido único de circulação, marca de canalização, setas de direção para direita e esquerda, placas de regulamentação de sentido único e PARE.



Os agentes de trânsito irão realizar a orientação na primeira semana de implantação da nova circulação e, a partir do dia 27, haverá fiscalização para que os motoristas não transitem na contramão de direção e atrapalhem a fluidez dos veículos causando congestionamento e causando acidentes na via.