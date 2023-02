Prefeitura reúne com mototaxistas para discutir melhorias do serviço em Manaus

Manaus/AM - Os mototaxistas participaram nesta segunda-feira (13) de uma reunião para discutir melhorias para as categorias que utilizam o modal de duas rodas e a prevenção de acidentes nas vias de Manaus. O encontro aconteceu na sede do do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), no bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade.

“Essa é uma reunião de planejamento que está inserida no grupo de trabalho que foi criado pela Prefeitura de Manaus para encontrarmos uma solução para o modal de duas rodas e que também colabore para a redução de acidentes de trânsito na cidade. A primeira etapa do trabalho é ouvir e fazer um diagnóstico, e um dos diagnósticos é esse aqui, ouvir as categorias e buscar os números de pessoas cadastradas para depois podermos passar para a fase seguinte e juntos trabalharmos efetivamente na redução de acidentes em nossas vidas”, disse Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

No encontro, os mototaxistas discutiram demandas a serem implementadas para que haja avanço na melhoria do serviço realizado pelos trabalhadores. Os profissionais de duas rodas querem colaborar com a prefeitura para prestarem um serviço para a população com segurança, qualidade e eficiência.

Ficou determinado que um novo encontro será realizado e que as propostas apresentadas sejam efetivamente implantadas e que a prioridade no serviço dos mototaxistas seja para colaborar na diminuição de acidentes e que vidas sejam salvas por meio do trabalho seguro e com qualidade prestado por esses permissionários.