Prefeitura lança programa “English Manaus” com oferta de 2 mil vagas em curso gratuito

Manaus/AM - A prefeitura vai lançar, nesta sexta, (31) às 14h, o programa “English Manaus”, no Casarão da Inovação Cassina, Centro. O curso gratuito de inglês vai ofertar 2 mil vagas, s inscrições se iniciam no dia 31/3 e se encerram em 21 de abril.

Inicialmente, as vagas serão voltadas para permissionários das galerias dos Remédios e Espírito Santo e do shopping Phelippe Daou, já que o objetivo do programa é melhorar a qualidade de atendimento ao turista e ampliar as possibilidades de atuação do empreendedor.

Contudo, caso as vagas não sejam preenchidas completamente, elas podem ser abertas para outros públicos. alcançar outros públicos.

O curso será on-line, com duração de dez meses. Com metodologia adaptada para negócios, as aulas poderão ser assistidas a partir do aplicativo, que será lançado nesta sexta-feira com disponibilidade para Android e IOS.