Carreta destrói carro durante acidente em cruzamento de Manaus; vídeo

Manaus/AM - Uma carreta destruiu um carro de passeio em um acidente de trânsito, nesta quinta-feira (30), no cruzamento das avenidas Sumaúma com Tenente Rosana Bonessi (Passarinho), no Conjunto Galiléia, Zona Norte.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMM), o motorista do carro teve ferimentos e foi socorrido pelos agentes do Samu e levado a uma unidade hospitalar.

Os veículos já foram retirados do local e a vi segue liberada.