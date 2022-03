Prefeitura fiscaliza serviços de transporte na Zona Leste de Manaus

O IMMU informa que as operações continuam em todas as zonas da cidade, para coibir o transporte clandestino de passageiros, visando oferecer mais segurança aos usuários de Manaus.

Durante as abordagens, os fiscais verificaram as condições físicas dos veículos, além de orientar os motoristas quanto às necessidades de atender às determinações do poder público, assim como o respeito às regras de trânsito.

Manaus/AM - Veículos do sistema de transporte de Manaus foram fiscalizados pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na manhã desta segunda-feira (28), na avenida Autaz Mirim, conhecida como Grande Circular.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.