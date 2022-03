Irmã procura homem que desapareceu sem deixar rastros em Manaus

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Carlos Alberto, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A polícia procura por Carlos e uma tatuagem no braço direito, com o nome “Daniele”, pode ajudar a identificá-lo.

De acordo com Maria Suane Silva do Nascimento, 28, irmã de Carlos, o homem morava em um quarto alugado, mas não foi mais visto no local.

