Prefeitura anuncia obra emergencial para conter deslizamento de terra em Manaus

“Nesta madrugada, quando ocorreu o deslizamento aqui na comunidade Boas Novas, a Defesa Civil entrou com a ação preventiva de interditar uma média de 12 casas desse quarteirão, que poderiam ser afetadas, e foram retirados os moradores, neste caso não há nenhum risco de fatalidade. Apenas uma casa foi afetada, mas não teve nenhuma vítima, só danos materiais. Nesta quinta-feira, 16/3, será realizado de forma emergencial, o estudo topográfico e no máximo dois dias, tenhamos a solução definitiva para essa área”, afirma Tabajara.

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na tarde desta quarta-feira (15), o início das obras para conter um deslizamento de terra entre as ruas Ponta do Vento e Jucaína, no conjunto Boas Novas, Cidade Nova, na zona Norte. A área foi interditada pela Defesa Civil Municipal, após uma parte da encosta desmoronar na noite desta terça-feira (14). No total, 12 residências foram evacuadas.

