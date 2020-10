Prefeitura amplia áreas verdes e espaços comunitários com parque em Manaus

Manaus/AM - Requalificar as áreas verdes protegidas e, ao mesmo tempo, dotar as comunidades de espaços para esporte, recreação e atividades de lazer é a principal marca do programa Espaço Verde na Comunidade, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus. Exemplo disso, é o parque da Juventude entregue na manhã desta quarta-feira, 21/10, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, no Núcleo 15, Cidade Nova 3, zona Norte, como parte das comemorações pelos 351 anos da cidade.

“Fazemos isso com recursos da própria prefeitura e de empresas, por meio de medidas compensatórias, para resgatar áreas degradadas e aumentar os espaços verdes. O que era uma lixeira viciada, agora é uma área para o lazer, relaxamento e o encontro das comunidades e famílias”, afirmou o prefeito, acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, indicando que esse trabalho deve continuar. “Vamos entregar mais três e isso deve ser continuado porque significa uma Manaus mais verde. Como capital da Amazônia, ela tem que ser mais verde que as outras”, disse Arthur.

A nova área, cuja revitalização é fruto de medida compensatória com a empresa Direcional Engenharia, possui o total de 3.471,98 metros quadrados, com paisagismo e arborização, em mais de 80% desse total, equivalente a 2.369,67 metros quadrados, e ganhou academia ao ar livre com piso de concreto e placa de informação sobre o uso dos equipamentos, playground, bancos de concreto, mesas de jogos, lixeiras, espaço para aulas de zumba, quadra de areia, pista de caminhada, calçada e iluminação de lâmpadas a LED.





Pessoa com deficiência

O espaço conta, ainda, com passeio com acessibilidade para Pessoa com Deficiência (PcD), além de uma área bosqueada de 150 metros. A revitalização atende antiga solicitação dos moradores do conjunto, preocupados com as constantes tentativas de ocupação irregular da área verde. “Essa área estava abandonada, cheia de lixo e nós, moradores, procuramos a prefeitura para pedir uma intervenção. Estamos muito felizes pelo que o prefeito Arthur Neto fez nesse lugar, que ficou tão lindo. Nós lutamos e conseguimos. Agradeço muito ao prefeito”, disse a moradora Tereza Pinheiro.

Parques

Ao todo, a Prefeitura de Manaus implantou 15 parques da Juventude, por meio do Programa Espaço Verde na Comunidade, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), com apoio da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo. Desses, 12 já foram entregues e outros três deverão ser disponibilizados nos próximos dias, no Hileia 2, conjunto Cidadão 9, Distrito Industrial 2, zona Leste, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Cidade Nova, zona Norte.