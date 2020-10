Após perderem tudo em incêndio em Manaus, moradores pedem doações

Manaus/AM - Ao menos 11 pessoas ficaram desabrigadas após o incêndio que destruiu completamente duas casa de madeira na noite dessa quarta-feira (21), no bairro Glória, na Zona Oeste.

Das residências só restou o piso e moradores ficaram apenas com a roupa do corpo. O Corpo de Bombeiros precisou agir rápido para que o fogo não atinge outras casas próximas e usou cerca de 30 mil litros de água para conseguir exterminar as chamas.

Os moradores atingidos estão abrigados na casa de vizinhos e parentes e pedem ajuda para reconstruírem as residências e recomeçar a vida. Eles precisam de roupas, produtos de higiene pessoal, material para construção (madeira, telhas) e etc. O contato para doações podem ser feitos pelo telefone 99996-9800 (falar com Eugênio Bispo).