Incêndio destrói casas e famílias perdem tudo em Manaus

Manaus/AM - Um incêndio atingiu duas casas nesta quarta-feira (21) na rua Oswaldo Cruz, no bairro Glória, zona Oeste de Manaus. As chamas iniciaram por volta de 20h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos, 5 pessoas estavam dentro das casas e ao perceberem as chamas, conseguiram sair sem ferimentos, mas os moradores perderam móveis, roupas e diversos pertences.

Ainda de acordo com a corporação, um curto-circuito no fio do ar condicionado pode ter provocado o incêndio. Para combater o incêndio, os bombeiros utilizaram cerca de 30 mil litros de água.