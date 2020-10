Prefeito vistoria obra da estação de transferência Arena em Manaus

Manaus/AM - Sob chuva, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, vistoriou na quarta-feira, 21/10, o andamento da construção da estação Arena, na avenida Constantino Nery. Com 70% de execução, a estrutura tem previsão de entrega para 15 de dezembro, juntamente com a estação Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós.

“Quando tirarmos os tapumes, as pessoas vão ver como essa gestão deixou a cidade mais bonita, mais funcional, mais cosmopolita e mais aberta para as novidades que vêm do mundo”, disse o prefeito, que esteve acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

A obra é parte do Pacote de Mobilidade, em execução pela Prefeitura de Manaus, que dará à cidade mais três estações de transferência de passageiros, além de dois novos terminais de integração – a reconstrução do T1, também na Constantino Nery e o Terminal 6 (T6), no bairro Lago Azul.

Obras em andamento

Além da Arena e da Santos Dumont, a estação Parque das Nações, na avenida Max Teixeira, também está em construção e já avança para a fase final, com entrega prevista já para o mês de novembro. “Toda a área de concreto em todas as estações já foi concluída e elas estão na fase de preparação para receber o concreto asfáltico”, mencionou o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

As estações em construção seguem o mesmo padrão da estação São Jorge, que funciona no complexo viário Ministro Roberto Campos, com duas plataformas interligadas por elevadores e passarelas. Na prática, funcionam como um terminal, proporcionando ao passageiro fazer conexão com diversas linhas de ônibus da cidade, pagando apenas uma tarifa por sentido.