Prefeitura abre edital de concurso para Guarda Municipal com 200 vagas em Manaus

Manaus/AM – O edital do concurso público para a Guarda Municipal foi lançado, na noite de segunda-feira (27), com 200 vagas para o cargo de Técnico Municipal I – Guarda Municipal, sendo 190 para ampla concorrência e 10 para pessoas com deficiência. Veja o edital abaixo.

As inscrições começam no dia 11 de dezembro e vão até o dia 15 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 110. Para se inscrever, é necessário ter ensino médio completo e ter plena capacidade física e mental.

As provas serão aplicadas no dia 18 de fevereiro de 2024. O concurso terá cinco etapas: prova objetiva, prova de redação, teste de aptidão física, exames médicos e avaliação psicológica.

O resultado final está prevista para ser divulgado no dia 14 de novembro de 2024.

Atualmente, o efetivo da Guarda Municipal de Manaus conta com 383 servidores. A corporação passou a usar arma de fogo em 2022.

Entre as atribuições do cargo estão as rondas de rotina, a proteção do patrimônio e da população, e o atendimento a ocorrências.