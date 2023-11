Homem é preso após agredir esposa e enteada em Manaus

O acusado foi preso e conduzido para a Delegacia da Mulher, juntamente com as vítimas.

A mãe tentou defender a filha e também foi agredida. Quando a polícia chegou ao local, encontrou as vítimas com arranhões no pescoço, hematomas e escoriações pelo corpo.

A mulher acionou a polícia e relatou que o marido havia chegado bêbado em casa. Alterado, ele iniciou uma briga com as vítimas e partiu para cima da menor.

