Prefeito de Manaus vistoria obras de recuperação no Distrito Industrial

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, voltou nesta terça-feira, 20/10, às ruas do Distrito Industrial para vistoriar o andamento das obras de reconstrução das principais vias do local, como a avenida Abiurana. O prefeito também acompanhou o trabalho de paisagismo e plantio de mudas arbóreas feitos na área, coordenados pela Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

“Essa é uma via de vital importância para o Distrito, porque na bola da Gillete ela se encontra com a avenida Solimões, que também estamos reconstruindo, e daí se vai para a avenida Grande Circular, na zona Leste. É uma ligação que facilitará, e muito, a circulação de veículos”, explicou o prefeito. “Nós queremos embelezar o Distrito e fortalecer nosso polo industrial”, completou Arthur, acompanhado do superintendente da Zona Franca de Manaus, general Algacir Polsin.

O prefeito de Manaus também determinou ao secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, que seja montado um distrito de obras no Distrito Industrial, a exemplo do que já existe em todas as zonas da cidade. “Teremos uma base de apoio para dar toda a assistência necessária na área, preservando o trabalho que está sendo realizado”, assegurou o secretário da Seminf.

Acompanhando as obras, o superintendente da Suframa, general Polsin, disse estar muito satisfeito com a qualidade do trabalho realizado nas vias do Distrito. “Nós queremos fortalecer cada vez mais a indústria e o modelo Zona Franca de Manaus. Para isso, a revitalização do Distrito é fundamental. A qualidade do asfalto é a desejada e, ao mesmo tempo, estão melhorando a iluminação, a sinalização e o paisagismo”, mencionou.



Paisagismo

Ainda na manhã desta terça, o prefeito também vistoriou o trabalho de paisagismo em execução na avenida Ministro João Gonçalves de Souza, em uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados.

Após o plantio de 80 oitizeiros, os trabalhos agora consistem nas escavações para o desenho dos jardins que serão feitos pelo paisagismo. Serão utilizados gramíneas, pau-pretinho e o ipê branco, o mesmo utilizado no paisagismo de áreas como a avenida Djalma Batista, Max Teixeira, Torquato Tapajós, Ephigênio Salles e André Araújo e que encantam a população durante as floradas, no verão.