Escola ribeirinha realiza festival de leitura e incentiva hábito de ler

Manaus/AM - Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da escola municipal José Sobreira do Nascimento, localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no rio Negro, zona ribeirinha de Manaus, participam até o próximo dia 31/10, do 1º Festival de Leitura Ana Peixoto. O evento, realizado de forma remota pelo grupo de WhatsApp da unidade, é uma homenagem à escritora que morreu em setembro, vítima da covid-19.

O objetivo do festival é sensibilizar os alunos sobre a importância da leitura em suas vidas e da utilização da plataforma Árvore de Livros, uma parceria entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e o projeto de mesmo nome, no desenvolvimento de estudantes, professores, pedagogos, gestores e pais.

A subsecretária de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Araújo, destacou a importância do trabalho realizado pela escritora nas unidades de ensino de Manaus. Segundo ela, Ana era uma amiga da escola, com participação em vários eventos e apoio com sua coleção de livros “Coisas da Ana”.

“A escritora Ana Peixoto deixou um grande legado, porque ela se fez presente em quase todas as escolas da rede municipal, divulgando sua obra e criando esse gosto, esse prazer, principalmente pela literatura amazonense. Com essa temática amazônica, Ana realizava contação de histórias, fazendo com que crianças e professores, todos se envolvessem nesse mundo mágico e encantado da literatura, desenvolvendo o gosto pela leitura”, completa.





Projeto

A Árvore de Livros é considerada a maior plataforma de leitura digital do Brasil, com um acervo superior a 10 mil títulos e presença em centenas de escolas públicas e particulares e bibliotecas espalhadas por todo o país. Além disso, também oferece apoio pedagógico aos educadores, relatórios que possibilitam acompanhar de perto a leitura efetiva de cada aluno e projetos que estimulam o hábito de ler em crianças e jovens.

Sobre o festival

Para participar do festival, os alunos precisam acessar a plataforma Árvore de Livros, onde tem disponibilizadas três obras da literatura infantil da Ana Peixoto: “As frutas do meu quintal”, “Os animais do meu quintal” e “Sapos no quintal”. A avaliação será feita pela própria plataforma, por meio da Liga dos Leitores, que vai definir o primeiro, segundo e o terceiro lugares. Além disso, os alunos participam automaticamente da Liga de Leitores em âmbito municipal e nacional, pelo acesso aos livros.

O resultado será divulgado no dia 5/11, pela plataforma Árvore de Livros. A escola vai premiar os alunos que participaram do Festival de Leitura Ana Peixoto, em primeiro lugar, com um certificado, além de livros da literatura infantil variados ou passeio no município de Presidente Figueiredo ou Manacapuru. O segundo e terceiro lugares vão receber livros e certificados da Árvore de Livros.