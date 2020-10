Mulher do vice-governador do Amazonas bate boca com influencer em Manaus

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que a esposa do vice-governador do Amazonas Carlos Almeida, Tarciana Almeida, e a influencer Marlucia Almeida batem boca durante uma pedalada na Ponta Negra.

As duas aparecem com um grupo de ciclistas quando Tarciana desce da bicicleta e vai para cima de Marlucia utilizando palavras de baixo calão. O motivo da briga não ficou evidente, mas a segunda-dama também se desentende com o homem que filma a confusão.