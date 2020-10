Parceria Inpa e Amoci realiza webinar sobre indicação geográfica em Manaus

Manaus/AM – O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em parceria com o Arranjo NIT Amazônia Ocidental (Amoci), realizam a 3ª edição do webinar Café com Inovação nesta quinta-feira, dia 22, com três convidados que vão abordar temas relacionados a indicação geográfica e marcas coletivas.

O Café com Inovação começa às 10h (Brasília) e vai ter como convidados/palestrantes Sônia Tapajós, agente de propriedade industrial, Hulda Giesbrecht, analista de Inovação do Sebrae Nacional, e Raimundo Rodrigues, membro da Associação APRU - IG Farinha Uarini.

Os palestrantes vão falar sobre indicação geográfica (IG) e marca coletiva, assim como o papel do Sebrae no apoio aos pequenos negócios no uso desses ativos. Também será abordado o registro de IG obtido pela farinha Uarini.

A coordenadora do Amoci, Noélia Falcão, e a assessora em transferência de tecnologia, Juliana Gomes, vão moderar o encontro.

Para se inscrever use o link: http://bit.ly/CafeInovacaoWebinar3