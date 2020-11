Prefeito contesta dados da covid e diz que Manaus teve 50 enterros em 24h

Manaus/AM- O prefeito Arthur Neto deu uma declaração na manhã de hoje (20), contestando os dados divulgados pelo Governo nessa quinta-feira (19) de cinco mortes por Covid-19. Segundo Arthur, nas últimas 24h foram realizados 50 sepultamentos em Manaus, mas os atestados de óbitos estariam relacionando os casos a outras causas: “Eu faço os sepultamentos estranhei muito durante todo esse período. Eu vejo claramente uma hipocrisia dizer que morreu de falta de ar, morreu realizando o exame (…). Não vamos tapar o sol com a peneira, vamos falar a verdade: estamos em plena pandemia”.

Segundo o prefeito, Manaus tem uma média normal de mortes que varia entre 20 e 25 casos diários, e esse número dobrou nos últimos dias. Ele afirma que os dados estão sendo camuflados para esconder que a cidade vive um novo surto de covil.

Ele reitera que vai manter as medidas de prevenção na capitel e que está reforçando a imunidade da população até que a vacina fique pronta: "Estamos trabalhando dia e noite, Samu, os hospitais estão à disposição. Estamos atuando com campanhas de vacinação para aumentar a imunidade das pessoas até a vacina chegar e vamos manter as medidas de segurança. A Ponta Negra está fechada até o último momento do meu mandato", declara o prefeito.