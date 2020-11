Edição do Diário Oficial é marco na história de 127 anos no Amazonas

Manaus/AM - O Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE) completou seu 127º aniversário no último domingo (15) e dá início a uma nova era. Deixará de ser impresso e se tornará totalmente eletrônico, cumprindo o decreto N° 42.994, publicado no último dia 9 de novembro.

O processo de modernização do periódico oficial do Estado do Amazonas, assim como o da Imprensa Oficial do Estado (IOA), órgão responsável pela sua publicação, segue a determinação do governo estadual, que tem por objetivo tornar a sua gestão sustentável, eficiente e com maior transparência.

Para celebrar a última comemoração de aniversário ainda sendo impresso e todos os processos de mudança e atualização do jornal, a IOA produziu uma edição especial para simbolizar este marco histórico. Em 127 anos de história, esta é a 27ª edição especial publicada do Diário Oficial do Estado do Amazonas. A última foi em 1983, na comemoração dos seus 90 anos, que foi desenvolvida pelo historiador Mário Ypiranga e retrata tanto a história do órgão quanto a, então, gestão governamental.

A edição comemorativa de 127 anos é impressa no Diário Oficial de número 34.372, do dia 16 de novembro de 2020 e está disponível no site http://diario.imprensaoficial.am.gov.br/.

O trabalho é fruto de pesquisa da historiadora Rafaela Bastos, em parceria com a arquivista Hemmilys Maia, responsável pelo acervo histórico da Imprensa Oficial e pelo Centro de Documentação e Memória da instituição. Para Hemmilys, esta publicação é uma oportunidade de registrar o transcurso da instituição, os acertos, as vitórias, os avanços, as escolhas. "É uma construção de memória, de recuperação de lembranças, uma reflexão de como o jornal do Diário Oficial era produzido no passado e como este é produzido no presente. Sem dúvida, um registro histórico ao patrimônio do Amazonas, em que suas páginas trazem conhecimento, caminho e perspectivas para o futuro", analisa Maia.

História do veículo

O documento, em quatro folhas, a maior edição especial já publicada, relata a história do veículo oficial, assim como a da criação da Imprensa que, em muitos momentos, se misturam. Além disso, apresenta as mudanças e as novidades e benefícios que o Diário Oficial Eletrônico trará para a sociedade amazonense.

Segundo o diretor-presidente da IOA, Mário Aufiero, este é um marco para a instituição e para a história do Amazonas. "O Diário Oficial já vem sendo feito de forma eletrônica desde 17 de dezembro de 2019 e já é visível a melhoria no fluxo entre os órgãos do Governo do Estado e a Imprensa Oficial na publicação das matérias, otimizando tempo e oferecendo transparência nas publicações", apontou Aufiero.

O Diário Oficial já passou por algumas fases, que contribuíram de forma significativa no recebimento de matérias, montagem e impressão do veículo oficial.

São páginas que contêm partes da História do Amazonas e neste momento de transição para o formato digital, que assinala o início de uma nova era, nada mais justo do que homenageá-lo com uma edição especial histórica.