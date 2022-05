Posto de combustível de gás natural veicular em Manaus é autuado por erro em medidores

Manaus/AM - Uma fiscalização em postos de combustíveis de Gás Natural Veicular (GNV), na quinta-feira (05) e sexta-feira (06), autuou um deles localizado na Avenida Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial, na zona Sul de Manaus, por erros de medição contra o consumidor, em duas bombas de combustíveis.

De acordo com os agentes, os erros apresentados foram -5 e -8%, e a tolerância de erro máximo permitido é de + ou – 2%. As bombas com irregularidades foram interditadas.

A ação, realizada em conjunto com a Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), fiscalizou ao todo quatro postos de GNV, sendo 16 bicos de abastecimentos verificados.

O posto tem um prazo de 24 horas para corrigir o erro, em seguida os fiscais retornam ao posto para constatar se os reparos foram feitos atendendo a legislação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A manutenção da bomba medidora deve obrigatoriamente ser feita por uma empresa credenciada pelo Ipem. Após as bombas serem aprovadas, elas recebem o selo do Inmetro que garante a confiabilidade na medição desses instrumentos.

Denuncie – O consumidor que desconfiar de possíveis irregularidades na medição do seu combustível deve entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem, por meio do telefone 0800 092 2020, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, ou enviar e-mail para: [email protected], e pelas redes sociais no facebook: Ipem Amazonas e Instagram: ipem.am