Candidatos do concurso da Sefaz causam tumulto em local de prova em Manaus; vídeos

Manaus/AM - No primeiro dia de prova do concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), neste sábado (7), foi registrado tumulto causado pelos candidatos em um dos locais cedidos para a realização do certame, que é de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Candidatos do concurso da Sefaz causam tumulto em local de prova em Manaus pic.twitter.com/fGIweiUwGm — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 7, 2022

Na entrada da universidade, os candidatos que chegaram no último minuto acabaram gerando uma grande correria. Muitos acabaram ficando do lado de fora e a situação precisou ser controlada por policiais militares, que orientaram os inscritos a registrar um boletim de ocorrência.

Candidatos do concurso da Sefaz causam tumulto em local de prova em Manaus; Parte 2 pic.twitter.com/ZIGYgTQgWO — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 7, 2022

De acordo com o edital, as provas começam a ser aplicadas às 13h. Ao todo, são 27 escolas estaduais, três universidades e três fundações cedidas para a realização do certame.